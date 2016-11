Alles in Ordnung in den USA. Olympiasiegerin Julia Dujmovits arbeitet aktuell auf den Weltcup-Saisonstart hin und nutzt dafür die optimale Balance zwischen Training und Entspannung aus. Einziges Manko: Bis zuletzt konnte das Team aufgrund der hohen Temperaturen nur auf Kunstschnee trainieren.

„Bedingungen machen mich flexibel“

Julia Dujmovits | Daniel Fenz

„Am Wochenende gab es den ersten Schneefall, jetzt herrschen neue Trainingsbedingungen“, berichtet Betreuer Tobias Holzer. Sonst stand hauptsächlich Konditionstraining und natürlich Yoga am Programm.

Julia Dujmovits: „Unterschiedliche Trainingsbedingungen machen dich flexibel und kreativ. Genau das brauche ich für die kommende Saison.“ Sie genießt unabhängig von äußeren Einflüssen im Rennen das Snowboarden und die Atmosphäre, „und ich möchte die Möglichkeit haben, jeden Schwung, den ich setze, im Moment neu zu erfinden.“

Anscheinend hat sie abseits der Piste übrigens ein weiteres Element gefunden, in dem sie ihre kreative Ader ausleben kann. Bei einer Shoppingtour kaufte sich Dujmovits eine neue Kamera und ein Mini-Stativ.

„Sie möchte ihre Wegbegleiter künftig virtuell auf ihre Reisen mitnehmen und ihnen einen kleinen Einblick in ihren vielseitigen Alltag geben“, so Holzer. Noch bis 2. Dezember befindet sich die 29-Jährige in Amerika auf Trainingslager. Der Weltcup-Startschuss erfolgt dann am 15. Dezember in Carezza (Italien).