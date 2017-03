Das gab es noch selten: Der SV Eberau, der in Draßburg gleich auf neun potenzielle Stammkräfte verzichten musste, stellte keine U23-Mannschaft. Ein Novum, mit dem die Verantwortlichen haderten . „Es ging nicht“, so Pressesprecher Alfred Ranftl, der anfügte: „In der Kampfmannschaft begannen zwei Debütanten und das ging alles zulasten der U23-Elf, aber so eine Situation wie in der letzten Woche hatten wir noch nie.“

Alle Kicker anzuführen, die beim Auswärtsgang nicht mitwirken konnten, würde den Rahmen sprengen und dennoch zeigte sich Trainer Klaus Guger mit den Spielern, die beim 0:2 auf der Wiese standen, zufrieden, wie er der BVZ berichtete: „Natürlich war es schwierig, aber Jammern ist nicht angebracht.“ Viel mehr sah es der Meistertrainer als Möglichkeit für den Nachwuchs, sich auf hohem Niveau zu beweisen: „Florian und Felix Csencsits, dazu Martin und Georg Bock und noch einige mehr, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Anders geht es nicht. Sie müssen nun in den nächsten Jahren in die Erste reinwachsen. Das Zeug dazu haben sie.“

Und dennoch sollte nun ein Ende der Verletztenmisere erreicht sein. Es wartet Wimpassing und punkten wäre ungemein wichtig. Guger: „Wir brauchen die Situation jetzt nicht dramatisieren, denn ich bin von unserer Qualität überzeugt.“ Personell kehren wohl einzig Rainer Kraller und Tihamer Lukacs zurück, während beim „Rest“ weiter warten angesagt ist.