Die Bundesliga-Mannschaft des UTTC Oberwart beendete in der Vorwoche den Herbstdurchgang auf dem vierten Platz. Bei den letzten beiden Auswärtsspielen jubelten Obmann Franz Felber und seine Spieler über den 4:1-Auswärtssieg, in Wels setzte es dann jedoch eine 4:2-Niederlage.

„Fast jeder Ballwechsel war ein Leckerbissen, Mauthausen versuchte alles, doch an diesem Tag war unser Siegeswille nicht zu brechen“, freute sich Obmann Franz Felber. Gegen Wels mussten die Spieler von Oberwart gegen eine starke Mannschaft antreten.

„Die Welser dürften Angst gehabt haben, sie setzten zum zweiten Mal ihre chinesischen Legionäre ein.“ Die Südburgenländer mussten sich gegen die Top-Mannschaft mit 4:2 geschlagen geben. Das Resümee zur abgelaufenen Saison: „Nach einem Superstart fielen wir verletzungsbedingt in der Mitte der Herbstsaison ein wenig zurück. Wir erreichten aber noch den angestrebten vierten Rang. Gratulation an die Mannschaft.“

Michael Seper gewann seine Klasse souverän

Es war das Wochenende für Michael Seper. Bei der Nachwuchs-Superliga in Kärnten spielte er in der Gruppe Einsteiger U18 männlich. Da es sein erstes Jahr in dieser Altersgruppe ist, musste er gegen Spieler antreten, die ein oder zwei Jahre älter waren. Seper war aber nicht zu stoppen, gewann die Gruppe souverän und steigt damit in die Gruppe IV auf.

Sein Kollege Tobias Weninger nahm das erste Mal an der Superliga teil. Er spielte in der Gruppe Einsteiger U15 und schaffte bei seinem ersten Antreten in der Gruppe den Aufstieg, spielte dort um die Plätze eins bis acht und erreichte zum Schluss den achten Platz.

„Ich bin mit den Leistungen der Jungs zufrieden. Sie sind die zukünftigen Leistungsträger der Bundesliga“, so Felber.