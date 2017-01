Die Funktionäre des Volleyballklubs Stegersbach merkten in der Saison 2014/15, dass ein Volleyballangebot für ein Training nicht nur für Frauen vieler Altersgruppen überaus positiv angenommen wird. „Daher schrieben wir ein Schnuppertraining für Herren aus. Ein kompletter Herrenkader (14 Leute) interessierten sich dafür, das hat uns sehr gefreut“, resümiert Bernd Csar vom Verein.

Hinrunde ohne eine Niederlage absolviert

Es gibt auch viele Anfragen von Jungs im Alter von zehn bis 14 Jahren, die aufgrund fehlender Trainer und Trainings-, sowie Hallenzeiten nicht starten konnten. Ein Hauptgrund für die Jungs, Volleyball zu spielen, ist die doch relativ geringe Verletzungsgefahr, da kein direkter Körperkontakt zwischen den Spielern und einer Mannschaft sowie den Gegenspielern stattfindet. „Dass wir die Hinrunde ungeschlagen beendeten, das hatte sich niemand gedacht.“ Die Saison wird im Jänner auswärts gegen den SSV HIB Liebenau III fortgesetzt. In der Hinrunde wurde diese Mannschaft schon geschlagen. Die anderen beiden Teams bei den nächsten Heimmatchrunden am 4. Februar wurden ebenfalls bezwungen, „das lässt uns auf weitere drei Siege hoffen. Dennoch wartet viel Arbeit auf uns.“

Das Trainerteam mit Bernd Csar, Klaudia Csar und Elke Thuroczy gibt sich viel Mühe für eine Gebietsligamannschaft. Es wird zu Spielen der Gegner gefahren, diese dann gefilmt und die Videoanalyse ausgewertet. Damit soll die Herrenmannschaft so gut wie möglich auf jede Begegnung vorbereitet werden. „Es wird trotz des sehr erfolgreichen und zeitintensiven Saisonbetriebs unserer Frauen sehr viel Aufwand betrieben, um die Herren in ihrer ersten Saison zu unterstützen.“ Aufgrund der vielen eingebrachten Kompetenzen der drei Coaches in den Bereichen Aufstellung, Techniktraining, Spielerfahrung oder Spielerentwicklung bedarf es einer guten Organisation.

Csar: „Vielseitigkeit ist die Basis zum Erfolg“

„Wir sind aber der Meinung, dass die Vielfältigkeit der verschiedenen Herangehensweisen und die Abstimmung unsere Basis zum Erfolg sind.“ Der Spaß am Sport fehlt bei den Herren jedoch nie, sei es während des Trainings, auf dem Weg zum Match im Bus oder letztendlich am Feld. Vor allem bei gemeinsamen Trainings oder Events mit der Damenmannschaft passt die Stimmung, da alle Spieler fast gleich alt sind. Kapitän ist Maximilian Weber, sein Stellvertreter Michael Bauer. „Beide sind extrem talentiert und engagiert, auch im Hinblick auf Events im Verein.“