KLAGENFURT - JENNERSDORF 3:1. Die Jennersdorferinnen wurden am Feiertag von 50 Fans nach Klagenfurt begleitet. Sie waren jedoch stark ersatzgeschwächt, da Stammspielerinnen wie Anna Brückler fehlten. Obwohl der erste Satz gewonnen wurde, haderten die Volleyballerinnen danach mit Fehlern und dem Spielverlust. „Wir sind derzeit nicht komplett. Mir war bewusst, dass sich unser guter Lauf ein wenig wenden kann“, resümierte Jennersdorfs Trainer Manfred Forjan.

JENNERSDORF - KROTTENDORF 1:3. Schon im ersten Satz zeigten die Gäste aus der Steiermark ihre Stärke und gewannen diesen auch. Die Südburgenländerinnen waren aber topmotiviert und versuchten, entgegenzuwirken. Nach starkem Angriffsspiel von Caroline Holper wurde Satz zwei auch gewonnen. Doch danach wendete sich wieder das Blatt und die Steirerinnen traten die Heimreise mit dem klaren 3:1-Erfolg an. „Leider wurden wir für unseren tollen Einsatz und starken Kampfgeist nicht belohnt“, resümierte Spielerin Lena Mayer.

VORSCHAU; SAMSTAG, 18.30 UHR; BRÜCKL - JENNERSDORF: Auch in diesem Spiel fehlt mit Kathrin Kahr eine wichtige Spielerin. „Sonst sollten aber wieder alle mit an Bord sein“, erzählt Coach Manfred Forjan. Anfang Jänner muss er dann auch noch auf seine Tochter Sandra verzichten, die mit dem Nationalteam unterwegs ist. „Mir stehen in meiner Mannschaft genug gute Spielerinnen zur Verfügung. Unser Ziel ist und bleibt weiterhin der Klassenerhalt.“ Auch wenn es am Anfang der Saison nach mehr aussah: Ein Aufstieg in die 1. Bundesliga sei utopisch und finanziell nicht leistbar. Daher stellt Forjan klar: „Wir wollen mit unseren Eigenbauspielerinnen eine gute Saison absolvieren und im Frühjahr in der Rückrunde noch viele Siege einfahren.“ Statistik Seite 58