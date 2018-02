VOLLEYBALL JENNERSDORF - GRAZ 1:3. Die Südburgenländerinnen standen im letzten Spiel des Grunddurchganges unter Druck, hätten sie doch mit einem Sieg einen Platz gutmachen können. Die Gäste gingen rasch in Führung und sorgten so für eine 2:0-Führung. Erst im dritten Satz gelang Anna Brückler und Co. mehr – 1:2. Doch danach war die Stärke der Gäste wieder spürbar, sie gingen als verdienter Sieger vom Platz. Am Wochenende startet die Rückrunde der Meisterschaft. Dabei gastieren die Frauen auswärts in Voitsberg beim VBC Krottendorf. Im Grunddurchgang gab es einen 3:1-Heimsieg, daher peilt die Mannschaft von Trainer Attila Bodzer auch auswärts einen vollen Erfolg an. Der Frühjahrsdurchgang und damit verbundene Kampf um den Klassenerhalt dauert bis 7. April.