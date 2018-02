VOLLEYBALL JENNERSDORF - VILLACH; SAMSTAG, 15 UHR: Die Jennersdorferinnen starteten mit einem 3:0-Auswärtssieg in Krottendorf erfolgreich in den Frühjahrsdurchgang. Nach einer Woche Pause freuen sich die Spielerinnen auf ihr nächstes Meisterschaftsspiel. Im Herbstdurchgang besiegen Anna Brückler & Co. die Kärntnerinnen zu Hause klar mit 3:0, auswärts musste man sich mit 3:1 geschlagen geben.

Die Mannschaft von Trainer Attila Bodzer wird alles daran setzen, auch dieses Spiel für sich zu entscheiden. Mit einem Sieg könnte auch die Tabellenführung übernommen werden. Wie immer bittet das Team dabei um die nötige Unterstützung der hoffentlich zahlreichen Fans im Turnsaal des BORG Jennersdorf.