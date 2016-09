Endlich wieder ein Meisterschaftsspiel gegeneinander. Lange mussten beide Klubs warten. Am kommmenden Wochenende steigt nach 15 Jahren wieder ein Derby zwischen dem USV Raika Neuhaus am Klausenbach (Foto, Spielertrainer Sebastjan Vogrincic, Blau) und dem SV Mühlgraben. Beide Teams erhoffen sich ein spannendes Spiel. Mühlgrabens Sektionsleiter Helmut Kern hofft außerdem, dass beide Fanklubs für ein volles Stadion und gute Stimmung am Platz in Mühlgraben sorgen. Foto: Nina Decker

| Nina Decker