Die Südburgenländerinnen bestritten bereits die erste Runde des Grunddurchganges. Mit Stolz blicken die Frauen auf ihre bisherige Leistung zurück. Nach acht absolvierten Spielen befinden sie sich auf dem ersten Tabellenrang.

Am Wochenende gastierten die Klagenfurter im BORG Jennersdorf. Es schien eine klare Angelegenheit zu sein, befand sich doch der Gegner mit nur einem Punkt an der letzten Stelle.

Starke Leistung am Netz. Diese bot Jennersdorfs Aufspielerin Jeannine Lang (r.). | BVZ, Decker

Doch die Gäste beeindruckten im ersten Satz mit sehr gutem Stellungsspiel und hervorragender Annahme. Sie wehrten Angriffe der Heimischen gut ab und kämpften um jeden Ball. Somit ging der erste Satz auch nicht unverdient an die Klagenfurterinnen.

Danach bewiesen die Südburgenländerinnen, dass sie auch kämpfen können. Die zahlreich erschienenen Zuseher bekamen tolle Szenen zu sehen, die Mannschaft von Trainer Manfred Forjan holte sich den Satz mit 25:20. Mit Fortdauer des Spiels wurde klar, dass die Kärnterinnen das Spielniveau nicht halten können. Die Kelemen-Volleys nutzten das aus und holten sich den dritten und vierten Satz.

Passend zum Abschluss der ersten Runde bedanken sich die Spielerinnen bei den Fans für die Unterstützung. Trainer Forjan: „Wir sind alle sehr froh, dass die Meisterschaft bis jetzt für uns so gut verläuft. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Als kleiner Verein aus dem Südburgenland mit den Großen mithalten zu können, ist etwas.“ Der Dezember wird sehr intensiv, „wir bestreiten drei Spiele in einer Woche. Ich hoffe, wir überstehen das Jahr gut.“

VORSCHAU: Nachdem die Jennersdorferinnen aufgrund der ungeraden Vereinsanzahl am Wochenende pausieren, findet das nächste Spiel am 8. Dezember (13.30 Uhr) in Klagenfurt gegen die Wörther-See-Löwen statt. Es besteht die Möglichkeit, die Frauen nach Klagenfurt zu begleiten. „Wir möchten die Gelegenheit nutzen und besuchen im Anschluss an das Spiel den Christkindlmarkt in Klagenfurt“, so der Aufruf.

Es besteht noch die Möglichkeit, sich dafür bei den Spielerinnen und bei Trainer Forjan (E-Mail: manfred.forjan@gmx.at) anzumelden. In Klagenfurt steht nicht die ganze Mannschaft zur Verfügung, da einige Spielerinnen beruflich verhindert sind. „Wir überzeugten zu Hause, auswärts erwarte ich mir ein knappes Spiel“, meint Coach Forjan, der glaubt, dass sein Team auf Platz vier überwintern wird. „Dieses Ergebnis ist sicher mehr, als wir uns erwartet hatten. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, alles andere Draufgabe.“