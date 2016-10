Der erste Einsatz am Wochenende in der Bundesliga verlief ganz nach Wunsch der Jennersdorferinnen. Sie besiegten die Wörther-See-Löwen und setzten sich somit aktuell an die Tabellenspitze. Einen Tag darauf bestätigten sie die zur Zeit sehr gute Form und setzten sich im Cup-Spiel gegen Krottendorf durch.

Spielerinnen bewiesen im dritten Satz Stärke

Die Südburgenländerinnen starteten hochmotiviert. Unterstützt von den zahlreichen Zuschauern holten sie sich die zwei ersten Sätze klar. Im Dritten bewiesen die Frauen Nervenstärke und entschieden den Satz in einem spannenden Volleyballkrimi zum 3:0 für sich.

Am Sonntag bestritten die Jennersdorferinnen dann ihr erstes Cupspiel gegen Krottendorf. Caroline Holper meinte zum Spiel: „Krottendorf war eine Herausforderung für uns. Vor allem im vierten Satz mussten wir bei deutlichem Rückstand unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.“

Ihre Spielerkollegin Julia Granitz sagte dazu: „Wir haben im Cup verschiedene Aufstellungen ausprobiert, um uns für die Meisterschaft bestmöglich einzuspielen.“

Lena Mayer meinte zum Erfolg: „Wir konnten durch Team- und vor allem Kampfgeist den zweiten und vierten Satz gewinnen, um dann den Deckel zuzumachen. Die gesamte Mannschaft freut sich auf das nächste, hoffentlich ebenso spannende Cupspiel gegen Tirol.“

Es dürfte zwar nicht so einfach werden, „es wäre aber schön, wenn wir auch eine 1. Bundesliga-Mannschaft schlagen könnten“, so Spielerin Anna Brückler.

zVg

Der Vizemeister der vergangenen Saison aus der 1. Bundesliga, VC Tirol, gastiert am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der 3. Runde des Österreichischen Cups der Damen in der Sporthalle des BORG Jennersdorf!