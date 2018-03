Für die Jennersdorfer Mannschaft läuft aktuell alles nach Plan. Immerhin schafften die Mannen unter der Führung von Headcoach Daniel Müllner im ersten Jahr der 2. Bundesliga den Einzug in das Semifinale.

In der „best-of-3“-Serie scheiterten sie zwar im ersten Spiel in St. Pölten, erzwangen mit solider Leistung am Freitag aber ein drittes, entscheidendes Auswärtsspiel. Zunächst hatte es nicht danach ausgesehen, dass eine Überraschung gelingen könnte. Doch im dritten Spiel überzeugten die Jennersdorfer in der Ferne nach der Pause mit aggressiver Defensive und gutem Spiel unter dem Korb.

„Wir waren die glücklichere Mannschaft und haben in den entscheidenden Phasen die wichtigen Würfe getroffen“, resümierte Müllner und das nur zwei Jahre nach dem Bundesliga-Aus der Güssing Knights. Doch seit damals hat sich viel getan – vor allem der Nachwuchs unter der Führung von Yao Schäfer und Daniel Müllner hat sich in den vergangenen Jahren etabliert. Große Sprünge, etwa in die Erste Bundesliga, will man dennoch (noch) nicht machen, man lässt alles auf sich zukommen.

„Wir wollen einfach gute Spiele abliefern und vor allem bei den Heimspielen unseren Zusehern unsere besten Leistungen zeigen“, meint Müllner. Für einen Aufstieg in die Bundesliga wäre es noch viel zu früh. „Wir haben nicht um die Lizenz angesucht, es geht darum, die Mannschaft zu formen und den Nachwuchs in den nächsten Jahren für eine etwaige Bundesliga aufzubauen“, stellt Obmann Karl Baldauf klar. Der Klubboss lebt für den Verein und steht immer für „seinen“ Basketball mit Rat und Tat zur Seite.

Einzug in das Finale ist (noch) kein Muss

Der Einzug in das Finale der 2. Bundesliga ist also kein Muss, wäre aber ein weiterer Meilenstein in der noch so jungen Geschichte des Vereins. Die Spieler bekommen jetzt eine Woche Zeit zur Regeneration, ehe wieder zum Training gebeten wird.

„Wir sind im ersten Spiel auswärts in Mistelbach zwar der krasse Außenseiter. Ich glaube aber, dass uns diese Rolle recht gut liegt. Denn wir würden gerne das nächste große Team, das Favorit ist, ärgern.“