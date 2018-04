Im ersten Jahr in der 2. Bundesliga konnten die Jennersdorf Blackbirds im Aktivpark Güssing den Aufstieg ins Finale feiern. Die Südburgenländer setzten sich gegen die Mistelbach Mustangs am Sonntag mit 78:61 durch und krönten sich so nach dem 76:58-Auswärtserfolg im Spiel eins der Best-of-Three-Serie zum 2:0-Sieger. Sensationell steht das Team von Headcoach Daniel Müllner somit im Finale.

Dort könnte es zu einem rein burgenländischen Duell kommen. Denn die Mattersburg Rocks schlugen nach der deutlichen 80:93-Pleite bei den Vienna Timberwolves die Wiener im zweiten Spiel hauchdünn mit 79:78. Bis acht Minuten vor dem Ende sahen die Rocks wie der sichere Sieger aus, dann wurde es noch einmal eng. Egal. Durch diesen Erfolg geht es beim zweiten Semifinal-Duell am Samstag in der Bundeshauptstadt in den entscheidenden Showdown. Aus rot-goldener Sicher wäre es natürlich eine super Sache, würde es ein burgenländisches Finale geben.

