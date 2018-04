Mit dem 76:58-Auswärtssieg in Spiel eins des Halbfinales der 2. Bundesliga haben es die Jennersdorfer selbst in der Hand. Daher wird man alles daran setzen, um am Sonntag die nächste große Überraschung abzuliefern, um vorzeitig ins Finale aufzusteigen.

BASKTEBALL 2. Bundesliga / Die Jennersdorfer setzten sich am Freitagabend im Halbfinale im ersten Spiel auswärts gegen die Mistelbach Mustangs souverän mit 76:58 durch. Nach den beiden klaren Niederlagen im Grunddurchgang war es der erste Erfolg der Blackbirds gegen die Mustangs überhaupt. Mistelbach verlor nach sieben Siegen in Serie wieder ein Heimspiel.

Das Startviertel war von Runs geprägt: Nachdem die Gäste in der fünften Minute bereits mit 19:8 in Front lagen, drehten die Hausherren mit einem 16:1-Finish den Spielstand zum 24:20 und lagen in der 13. Minute sogar mit 32:32 in Führung. In den restlichen sieben Minuten des zweiten Abschnitts ließen die Blackbirds aus Jennersdorf aber nur noch zwei Punkte zu und verkürzten bis zur Pause auf 33:34. In der zweiten Halbzeit griff die starke Defensive der Südburgenländer immer besser und sie setzten sich zu einem souveränen Auswärtssieg ab.

Die Start-Five von Headcoach Daniel Müllner erzwang 17 Turnovers. Außerdem erkämpften sie sich 15 Offensivrebounds und hatten so insgesamt 19 „Possessions“ mehr als Mistelbach. Matthias Klepeisz war mit 21 Punkten Top-Scorer der Begegnung. Für Mistelbach machte Michael Semerad zwölf Zähler. Nach diesem Erfolg in der Ferne haben es die Blackbirds nun am Sonntag (ab 17 Uhr) im Aktivpark selbst in der Hand.

Obmann Karl Baldauf fordert daher alle Basketball-Fans auf, in die Halle zu kommen, um die Mannschaft anzufeuern und zum Sieg zu peitschen. Müllner selbst ist zwar optimistisch, meint aber dazu: „Schauen wir einmal, wir werden alles daran setzen, um die nächste Überraschung abzuliefern.“

Stimmen – Blackbirds Jennersdorf

Headcoach Daniel Müllner sagte zur Partie: „Wir haben gewusst, dass es gegen die starke Mistelbacher Mannschaft ein harter Fight wird. Wir haben uns speziell in der zweiten Halbzeit mit starker Defense den Sieg erkämpft.“

Sein Spieler Sebastian Koch war stolz über den Auswärtssieg: „Wir haben es geschafft, in der zweiten Halbzeit –wie auch im Spiel zuvor – in der Defense noch einen Zahn zuzulegen. Am Sonntag wird es zwei Halbzeiten brauchen, um in das Finale aufzusteigen. Vor solchen Fans macht es einfach unglaublich viel Spaß Basketball zu spielen.“

Stimmen – Mistelbach Mustangs

Headcoach Martin Weissenböck: „Ich gratuliere Jennersdorf zu dem Sieg. Die Mannschaft hat es mit ihrer starken Defensive geschafft, unsere Offensive ins Stocken zu bringen. Dass die Qualität der Mannschaft hoch ist, wissen wir. Dass es unglaublich schwer ist, nur 48 Stunden später auswärts anzutreten, ist klar.“

Spieler Michal Semerad: „Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen spielen, wie wir es während der Saison getan haben. Ohne nachzudenken, ob und wie viele Fans der Jennersdorfer dabei sind. Wir können es besser und müssen darum kämpfen, die Serie nach Mistelbach zurück zu bringen.“