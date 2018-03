Die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner empfängt um 18 Uhr die BBU Salzburg. Während für die Südburgenländer noch Platz fünf nach Ende des Grunddurchgangs möglich ist, wollen die Gäste für das bevorstehende „Play-Down“ um den Ligaverbleib weiter Form aufnehmen.

Gegen die defensiv starken Jennersdorfer gilt es vor allem früh, einen Offensiv-Rhythmus zu finden, sonst haben sie keine Chance auf den Sieg. Blackbirs-Headcoach Daniel Müllner sagt zur Partie: „Nach dem schwachen Spiel in Villach wollen wir uns vor den tollen Fans wieder besser präsentieren. Salzburg ist eine gute Mannschaft und daher müssen wir von Beginn an hochkonzentriert in das Spiel gehen.“

Sein Kapitän Manuel Jandrasits zeigt sich ebenfalls siegessicher: „Wir wollen im letzten Heimspiel vor den Play-offs wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dafür müssen wir vor allem in der Defense über 40 Minuten hohe Intensität zeigen und offensiv als Team auftreten.“ Während bei den Blackbirds Georg Gentner und Stefan Ulreich weiterhin fehlen, wird Christian Joch für die BBU vermutlich nicht am Spiel teilnehmen.