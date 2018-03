BASKETBALL DORNBIRN - JENNERSDORF 67:73. Die Hausherren starteten gut in das Spiel und holten so schnell eine 13:5-Führung heraus. Die Mannschaft von Blackbirds-Headcoach Daniel Müllner kam über Teamspieler Sebastian Koch aber schnell zurück ins Spiel und glich zum 19:19 aus. Auch im zweiten Viertel blieb das Duell ausgeglichen. Die Löwen führten in der 14. Minute nach sieben Vicencs-Punkte mit 30:25.

Die Blackbirds leisteten großartige Defensivleistung. | Walter Zaponig

Die Jennersdorfer antworteten aber prompt mit einem 9:0-Lauf auf 34:30, doch bis zur Pause war die Partie wieder unentschieden. Auch danach fiel noch keine Vorentscheidung. Insgesamt wechselte die Führung elf Mal – ganze zwölf Mal in Folge gab es ein Unentschieden. Bis zur 35. Minute blieb es auch so, dann verschaffte Bernhard Koch den Südburgenländern mit einem Dreipunkter zum 62:58 ein bisschen Luft. Die Vorarlberger verspürten den Druck prompt und wurden dann im Angriff fehleranfällig. Als der Pinkafelder Stefan Ulreich in der 38. Minuten für seine Mannschaft einen weiteren Dreier zum 71:61 versenkte, war das Spiel entschieden. „Die Mannschaft hat gut gespielt“, freute sich Müllner. „Mit einer konzentrierten Leistung, vor allem in der Defensive, ist es uns gelungen, das Spiel umzudrehen“, sagte Kapitän Manuel Jandrasits.

VORSCHAU; PLAY-OFFS ST. PÖLTEN - JENNERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR: In der Best-of-three-Serie ist für die Jennersdorfer alles möglich. „Die Karten werden neu gemischt, wir haben gezeigt, dass wir auch gegen St. Pölten gewinnen können“, so Müller. Sein Team kann aus dem Vollen schöpfen und hofft auf eine solide Leistung, um in Spiel zwei (Freitag, 23. März, 19 Uhr) im Aktivpark eine gute Ausgangslage zu haben.