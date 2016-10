Am Nationalfeiertag ging es für die Kelemen-Volleys aus Jennersdorf in die Südstadt. Nach Anlaufschwierigkeiten fanden die Südburgenländerinnen immer besser ins Spiel. Sie ließen der Gastmannschaft keine Chance und traten mit drei Punkten im Gebäck die Heimreise an. Nach fünf Spielen führen die Südburgenländerinnen die Tabelle der 2.Bundesliga an.

Das nächste Spiel wird schwierig, „unser Gegner ist ATSE Graz, unser direkter Tabellenkonkurrent“, meint Anna Brückler vom Verein. Am 5.November kommt es zum Gipfeltreffen der zweiten Bundesliga in Jennersdorf. „Wir werden natürlich alles daran setzten auch dieses Spiel zu gewinnen.“

Mehr über dieses Spiel und das nächste Match lest ihr in eurer nächsten BVZ-Ausgabe.

2016/2017: 2. Bundesliga Süd Damen: Grunddurchgang