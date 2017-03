Was zur Winterpause noch nach einem Vierkampf an der Spitze der Liga aussah, drehte sich in den ersten drei Rückrundenpartien doch ein wenig.

| BVZ

So fahnden Schlaining und Güssing, die ebenfalls an der Spitze kratzten, weiter nach der Form aus dem Herbst und so konnte der UFC Jennersdorf respektive der ASK Kohfidisch den Vorsprung nach unten schon auf sechs beziehungsweise vier Zähler anwachsen lassen. Nun begegnet man sich am Samstag im großen Schlagerspiel und die Vorfreude war greifbar.

„Es ist zwar schade, dass es so früh zu diesem Duell kommt, aber bei den Spielern muss totale Vorfreude herrschen. Da ist alles drin und es erinnert doch an Bayern gegen Dortmund oder Real gegen Barcelona“, sagte Kohfidischs Trainer Christoph Herics und ASK-Obmann Hans-Peter Polzer fügte an: „Natürlich sind sie stark, aber wir haben nichts zu verlieren.“ Dabei kann Herics fast aus dem Vollen schöpfen, denn Sebastian Ostovits kehrt wieder in den Kader zurück und so bliebe ihm die „Qual der Wahl“, wie er der BVZ bestätigte.

Im Gegenzug könnte der Winterkönig sein (kleines) Punktepolster weiter anwachsen lassen. Das wäre aber noch keine Vorentscheidung, wie Cheftrainer Joachim Poandl die BVZ wissen ließ: „Man sieht an den Ergebnissen, wie ausgeglichen alles ist. Zudem müssen wir Kapitän Patrick Sinkovics wegen Sperre vorgeben und ich bin selbst gespannt, wie die Burschen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Das wird für unsere junge Elf eine Nagelprobe.“ Es ist angerichtet: Mehr Spitzenspiel geht dann nicht!