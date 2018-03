VOLLEYBALL KLAGENFURT II - JENNERSDORF 2:3. Die Frauen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Mit dem Sieg in Klagenfurt verteidigten sie nicht nur ihre Tabellenführung, sondern gewannen dort erstmals und fixierten so vorzeitig den Klassenerhalt.

Die Jennersdorferinnen entschieden die ersten zwei Sätze durch eine solide Leistung sehr schnell. Doch die Klagenfurterinnen gaben sich vorerst nicht geschlagen und holten sich die nächsten zwei Sätze. Also musste ein fünfter Durchgang in Angriff genommen werden. Dieser Satz war an Spannung kaum zu überbieten. Doch das Team von Trainer Attila Bodzer ließ nichts anbrennen und ging als verdienter Sieger vom Spielfeld. „Wir konnten die Kärntnerinnen erstmals zuhause besiegen“, so die erfreuliche Bilanz von Spielerin Anna Brückler. Die Kelemen-Volleys traten die Heimreise mit zwei wichtigen Punkten im Gepäck an. Jetzt ist das Team spielfrei, danach kommt Graz ins BORG Jennersdorf.