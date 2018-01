Bevor die Frauen endlich wieder ein Heimspiel gegen Krottendorf absolvierten, reisten die Jennersdorferinnen zuerst nach Klagenfurt zu den Wörther-See-Löwen. Dabei mussten sie die Fahrt ersatzgeschwächt antreten, konnten aber im ersten Satz eine Fünf-Punkte-Führung herausspielen. Doch dabei blieb es auch, die Kärntnerinnen schlugen zurück und gewannen den ersten Durchgang. Die nächsten beiden Sätze waren geprägt von Eigenfehlern der Gäste. Erfreulich war bei der 3:0-Niederlage nur, dass alle Spielerinnen zum Einsatz kamen.

Am Sonntag darauf gastierte der Tabellenzweite Krottendorf im Südburgenland. Im Hinspiel punktete man nicht, daher wurde im Turnsaal des BORG ein voller Erfolg angepeilt, der mit dem 3:1-Sieg auch gelang. Von Anfang an war augenscheinlich, dass beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollten, um sich eine entsprechend gute Ausgangsposition für den Frühjahrsdurchgang zu verschaffen. „Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Die Zuseher bekamen tolle Ballwechsel zu sehen“, resümierte der Sportliche Leiter Manfred Forjan zufrieden. Die Kelemen-Volleys präsentierten sich dabei mit druckvollem Service und tollen Angriffskombinationen. „Wir freuen uns sehr über die gelungene Revanche“, freute sich auch Spielerin Anna Brückler.

VORSCHAU VILLACH - JENNERSDORF; SONNTAG, 16 UHR: In der Tabelle steht Jennersdorf als Achter zwar nur einen Platz vor Villach, doch ein Respektabstand von neun Punkten weist die Burgenländerinnen trotzdem in der Favoritenrolle aus. Was das Selbstvertrauen betrifft, sollte das jüngste 3:1 gegen Krottendorf noch wirken. Besonders jetzt wäre ein Erfolg wichtig, um nicht den Anschluss an die beiden Klagenfurter Teams vor ihnen zu verlieren.