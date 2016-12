BASKETBALL ROCKS - KOS 77:60. Die Hausherren sicherten sich mit dem Sieg auch die Tabellenführung. Dabei mussten die Mattersburger vor dem Start gleich vier Spieler vorgeben. Neben Michi Mach und Sebastian Pinterits fehlten auch noch die beiden Topscorer Corey Hallet und Krisztian Bakk. Dennoch blieben die Rocks spielbestimmend.

Jan Nicoli und Konsorten waren vor allem dank aggressiver Pressing-Defensive erfolgreich. So wurden Ballverluste erzwungen, die in leicht verwertbare Gegenangriffe mündeten. Nach einem erfolgreichen Wurf von Ramiz Suljanovic war der Vorsprung schon bei plus neun, bis zur Halbzeit wurde er auf 15 Zähler (39:24) ausgebaut.

Nach dem Wechsel ging es in der gleichen Tonart weiter. Die Truppe von Coach James Williams ließ den ballführenden Guards der Klagenfurter wenig Raum, ein Turnover nach dem anderen waren die Folge. Zwei verwertete Freiwürfe von Sebastian Gmeiner bedeuten die 43:27-Führung. Bis zum Ende dieses Abschnittes wurde der Vorsprung sogar auf 20 erhöht. Doch die Gäste steckten nicht auf und die Guards Christian Erschen und Ziga Erculj trafen wieder. Sie sorgten dafür, dass der Rückstand unter zehn Punkte gedrückt wurde. Doch dann kamen die Mattersburger wieder zurück, angeführt von Topscorer Jan Nicoli (17 Punkte) wurden die Turnovers forciert. Damit war die Weihnachtsfeier danach gerettet, das Freibier schmeckte den über 150 Fans bestens. „Die gute Verteidigung war der Schlüssel zum Erfolg. Mit dem Defensiv-Verhalten bin ich zufrieden. Über die Offensive können wir noch reden“, resümierte Headcoach James Williams. Spieler Ramiz Suljanovic meinte dazu: „Unsere Guards haben super verteidigt und viele Ballgewinne erzielt. Das hat uns das Leben erleichtert. So hat es nichts gemacht, wenn unsere Würfe teilweise nicht den Weg in den Korb fanden.“