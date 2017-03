BASKETBALL MATTERSBURG - VIENNA 76:55. Mit dem überzeugenden Heimsieg gegen Vienna kehrte Mattersburg wieder auf den zweiten Platz zurück und befindet sich vor dem Ende des Grunddurchgangs mitten in einem hochdramatisch zusammengerückten Feld der vier Top-Teams.

Zum Spiel: Bei den Gästen fehlten drei Akteure, Mattersburg stand vom Anpfiff weg am Gaspedal und führte durch Punkte von Corey Hallett mit 6:2. Drei Minuten später stand es schon 15:5, bis zum Ende des ersten Viertels verbuchten Kapitän Stefan Ulreich und seine Spieler noch einen 9:0-Run. Die Warriors wurden komplett überrumpelt, zeigten dennoch Moral und versuchten, Treffer zu landen. Das gelang im zweiten Viertel besser, der Rückstand wurde bis zur Pause konstant gehalten. Mattersburg agierte gefällig, alle Akteure nahmen entsprechend aktiv am Spiel teil. Nach dem Wechsel ging die Williams-Truppe vom Gaspedal runter, die Youngsters bekamen mehr Spielzeit. Angetrieben von Topscorer Stojan Radanovic (er versenkte elf seiner 13 Versuche aus dem Feld) kamen die Gäste dann ein wenig heran. In Summe gelang es ihnen, den zweiten Abschnitt mit 30:26 für sich zu entscheiden und so das Endresultat mit 55:76 im erträglichen Rahmen zu halten. Headcoach James Williams war aber zufrieden: „Wir haben gegen ein ersatzgeschwächtes Team sehr gut begonnen und fast alles Besprochene umgesetzt.“ Spieler Krisztian Bakk: „Es war ein gutes Spiel. Nun richtet sich der Fokus und die Konzentration auf die letzte Runde, wir wollen mit einem Sieg zumindest den dritten Platz erreichen.“