Gute Aussichten, um am Freitag das Spiel gegen Oberloisdorf zu bestreiten.

Die triste Wetterlage sorgt bei den heimischen Fußballvereinen für Miss-Stimmung. So auch in der 2. Liga Mitte – nur eine Handvoll Spiele von den 45 Begegnungen wurden in den ersten drei Runden gespielt.

Der SV Loipersbach konnte im Frühjahr noch kein Bewerbsspiel absolvieren, am Freitag steht das Heimspiel um 18.45 Uhr gegen Oberloisdorf am Plan und der Verein will das Match unbedingt „durchziehen“.

Montag und Dienstag tauschten die Spieler also die Schneeschaufeln mit dem Ball und statt den beiden Trainingseinheiten wurde unter tatkräftiger Mithilfe von Funktionären und Unterstützern das Spielfeld vom Schnee befreit. Die infrastrukturellen Voraussetzungen sind also geschaffen - nun hofft man, dass auch der Wettergott bis Freitag mitspielt …