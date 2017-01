Eigentlich waren in Rohrbach nach den früh getätigten Zugängen von Goalie Manuel Niehrig und Dominik Krammer die Aktivitäten am Transfermarkt bereits beendet. Diesem Vorhaben könnte nun jedoch der Verletzungsteufel einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Denn mit Christoph Wagentristl und Darko Anicic drohen nun zwei Stammkräfte längerfristig auszufallen.

Während bei Anicic, den eine Schambeinentzündung plagt, die Länge des Ausfalles relativ ungewiss ist, wird Wagentristl seiner Truppe mit einem Knochenmarködem mindestens zwei Monate fehlen. „Das ist natürlich ein Wahnsinn für uns“, so Stifter. „Wir legen sehr viel Wert auf Verletzungs-Prävention. Aber bei solchen Verletzungen kann man letztlich trainieren was man will, da hat man keinen Einfluss darauf.“ Insofern entschied man sich bei den „Gansbären“ nun, doch noch mögliche Neuzugänge zu testen. „Wir werden uns noch einige ansehen. Wenn, dann verpflichten wir aber nur wen, der uns auch weiterhelfen kann.“

Abseits davon läuft derzeit aber alles rund. Laut Stifter habe man in den ersten Einheiten bereits „wie die Maschinen trainiert.“ Und dementsprechend zuversichtlich zeigt er sich auch. „Unter den Top Fünf schließen wir am Ende fix ab“, so der Coach, ehe er ergänzt: „Und falls wir noch wen holen, ist der dritte Platz auch noch drinnen.“