Rosenstingl erlitt Wadenbeinbruch.

Der ehemalige Goalie der SV Mattersburg Amateure und nunmehrige SC Ritzing-Tormann Julian Rosenstingl wird seinem Klub heuer nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige zog sich am Montagabend in seiner Freizeit beim Skateboarden einen Bruch des Wadenbeins zu.

„So etwas passiert leider“, so Ritzings Sportlicher Leiter Mario Posch. Beim morgigen Spiel gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach wieder somit wieder Jakob Kicker das Gehäuse hüten.

Wie Rosenstingl mit der Situation umgeht und wer ihn ersetzt, lest ihr in eurer BVZ-Printausgabe am Mittwoch.