Forchtenstein kann Abstiegskampf. Das hat die Truppe von Peter Strodl in den ersten paar Runden bereits bewiesen. Mit den Siegen gegen Sigleß und Lockenhaus sowie dem Remis gegen Loipersbach sind die im Winter noch auf dem drittvorletzten Rang gelegenen Forchtensteiner nicht nur weiter ungeschlagen, sondern konnten sich so bereits auf Platz zehn hieven.

„Da blickt man natürlich gleich viel entspannter auf die Tabelle“, so ein überaus zufriedener Obmann Mario Hodosi, bei dem die nach der Hinrunde aufgekommene Abstiegsangst schon so gut wie verflogen ist: „Wenn ich mir unsere Leistungen ansehe, dann sollte das für uns nun kein Thema mehr sein. Wir zeigen nun endlich das, was wir draufhaben.“

Vor allem die Defensive trat im Frühjahr bislang eindrucksvoll auf. „Gegen unsere Abwehr möchte ich derzeit kein Stürmer sein“, so der Obmann. Eine Aussage, bei der er sich durchaus auch auf das bisherige Rückrunden-Torverhältnis stützen kann. Denn das ist mit drei erzielten Treffern und keinem einzigen erhaltenen zwar minimalistisch, aber durchaus erfolgreich.

Und genau dort möchte man auch am Samstag gegen das Tabellenschlusslicht Kaisersdorf weitermachen. Sollte dies gelingen, dann wäre das Thema „Abstiegskampf“ bei den Forchtensteinern wohl endgültig ad acta gelegt...