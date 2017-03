Mehr als 500 Besucher erlebten zuletzt den 48:0-Heimsieg der Pannonia Eagles gegen die Dacia Vikings Supersensiors in Baumgarten. Es war das erste Spiel nach dem Umzug im vergangenen Sommer. Der Meisterschafts-Auftakt erfolgt dann am 8. April.

Setzte sich durch. Running Back Matthias Maierhofer (r.). | BVZ, zVg

Headcoach Kolohsar lobte seine Mannschaft

Die Heimischen spielten sich durch Touchdowns von Matthias Maierhofer, Henrik Szokoll, Tobias Bruder und Sinisa Milanovic eine komfortable Führung heraus und präsentierten sich bereits in der Defense und Offense in guter Verfassung. Benedikt Riemann und Sinisa Milanovic fanden dann nach Pass von Henrik Szokoll nochmals ihren Weg in die Endzone. Fazit: Ein gelungener Probegalopp für das Team von Headcoach Franz Kolohsar, der nach dem Umzug von Wiesen nach Baumgarten auf der neuen Spielstätte eine konzentrierte Leistung der Gastgeber (wo übrigens zwölf Rookies zum Einsatz kamen) sah.