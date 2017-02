Clemens Reidinger, der nach dem Abstieg des SC Wiesen (der danach bekanntlich den Spielbetrieb einstellte) vom ASK Hirm verpflichtet wurde, wird im Frühjahr nicht mehr auf der Hirm-Bank sitzen. „Clemens hat durchaus Qualitäten.

Man kann an seiner Arbeit bei den Trainings nichts bekritteln. In allen anderen Dingen haben wir aber nicht an einem Strang gezogen. Daher haben wir uns entschlossen, den Frühjahrsdurchgang nicht mehr mit ihm zu bestreiten“, so Hirms Sportlicher Leiter Michael Baldauf im Gespräch mit der BVZ. Als Nachfolger für Reidinger wird mit Markus Braunöder ein bekanntes Gesicht folgen, denn der Krensdorfer war schon in der Saison 2009/10 Hirm-Trainer.

Mit Braunöder kommt der Ex-Meistertrainer

Braunöder war es auch, der die Schwarz-Weißen von der 2. Klasse in die 1. Klasse Mitte führte. Die echte Sensation schaffte er aber dann eine Saison später, wo der Durchmarsch gelang und man somit wieder in der 2. Liga Mitte spielte.

Dort war Braunöder aber dann nicht mehr Chefcoach. Der Neo-Coach war zuletzt als Co-Trainer beim 2. Liga-Klub SC Neudörfl tätig, auch für ihm kam die Anfrage überraschend. „Ich wollte eigentlich als Chef-Trainer nicht mehr aktiv werden, aber das Angebot war sehr verlockend.

Da mir der Verein sehr am Herzen liegt, habe ich es angenommen“, so Braunöder. Der scheidende Reidinger zu seinem Abschied: „Ich habe diese emotionale Entscheidung der Vereinsführung zu akzeptieren.“