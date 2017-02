Klare Verhältnisse herrschten vor und nach dem Spiel gegen das sieglose Schlusslicht aus Kärnten. Trotzdem gehörten die ersten drei Minuten eindeutig den jungen Piraten. Topscorer Christoph Gspandl sorgte für das 8:0 der Gäste. Ein Weckruf von Mattersburgs Kapitän Stefan Ulreich reichte dann aber, dass die Heimischen mit einem 13:0-Lauf in Minute sechs wieder die deutliche Führung herstellen konnten.

Mattersburg machte Druck in der Defensive, speziell die Guards wurden mit knallhartem Pressing eingedeckt und zu Ballverlusten gezwungen. Die Bank brachte frischen Wind und schon stand es 30:12 für die Heimischen im ersten Viertel. Die von Coach Andi Kuttnig angetriebenen Piraten gaben sich aber nicht auf und versuchten, so gut es ging, mitzuhalten. Doch der Rocks-Express ließ sich nur phasenweise aufhalten, das zweite Viertel ging mit 22:17 an die Hausherren. Ähnlich gestaltete sich auch der dritte Abschnitt. Die Gäste hatten ihre Minuten, in denen das Geschehen fast ausgeglichen gestaltet wurde, abgewechselt von Leerläufen und Scoring-Runs der Williams-Truppe. Diese gab im letzten Viertel aber nochmal ordentlich Gas und Topscorer Bence Czukor machte den 100er voll.

Erwähnenswert war auch die gute Leistung der Youngsters Fabian Poremba und Felix Reimann sowie von Comebacker Michael Mach. Er traf fast 100 Prozent seiner Würfe und kam in der Plus-Minus-Statistik auf unglaubliche +48. Das letzte Viertel ging mit 37:10 an die Mattersburger. Die Gäste hatten sich an der harten Defensive aufgegeben und mussten eine Klatsche akzeptieren. Spieler Michael Mach: „Wir haben etwas Zeit benötigt, um in das Spiel zu kommen. Dann war es letztlich ein klarer Sieg für uns. Nun müssen wir uns gut auf Mistelbach und St. Pölten vorbereiten. Das sind klarerweise ganz andere Brocken.“

VORSCHAU; MISTELBACH - MATTERSBURG; SAMSTAG, 17 UHR: Das Spitzenspiel ist für beide Teams eine wichtige Standortbestimmung, kurz vor Beginn der Play-offs. Das Hinspiel im Burgenland endete mit 68:66. „Wir müssen 120 Prozent geben und die vorgegebene Taktik umsetzen. Mistelbach ist eine gute Mannschaft, aber in so einem Spiel ist alles möglich“, weiß Coach James Williams.