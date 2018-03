Ein kleiner Schritt Richtung Titel, ein großer Schritt Richtung Halbfinale. Die Mattersburg Rocks hatten im ersten Viertelfinal-Spiel der Best-of-Three-Serie gegen die Raiders aus Villach keine wirklich große Mühe. Die Vickery-Truppe feierte in Kärnten einen souveränen 92:73-Erfolg und könnte damit am Freitag (19 Uhr) in der Heimhalle bereits das Halbfinale fixieren.

Joey Vickerys Gameplan ging in Villach auf. Am Freitag braucht es erneut gute Ideen. | BVZ, Ivansich

„Es war wirklich ein super Match. Ich denke, wir waren die klar bessere Mannschaft“, jubelt Rocks-Manager Lukas Hrdlicka. Schon in den ersten Minuten erwischten die Burgenländer die Raiders am falschen Fuß. Angeführt von Arnold Fripp — mit 22 Punkten der Topscorer der Mattersburger – und Comebacker Royce Woolridge erspielten sich die Rocks schon bis zur ersten Viertelpause einen +12-Polster.

Diesen Vorsprung sollten die Gäste nicht mehr aus der Hand gegeben. Auch weil es die Villacher mit untauglichen Distanzwürfen versuchten. „Ihre Quote war 10 von 42“, freute sich Hrdlicka, dass seine Mattersburger dem Gegner keine guten Wurfmöglichkeiten ließen. Captain Michael Mach bremst die Euphorie der Rocks aber noch: „Der Gameplan, den der Coach vorgegeben hat, wurde perfekt umgesetzt. Es steht aber nur 1:0 in der Serie. Nicht mehr und nicht weniger.“

„Villach ist eine sehr starke Mannschaft, wenn es eng wird, wir wollen also kein knappes Spiel.“ Lukas Hrdlicka warnt vor einem möglichen „Nailbiter“

Und auch Hrdlicka erwartet sich für das Spiel in Mattersburg ein anderes Gesicht der Villacher: „Wenn sie gleich auftreten, werden sie das verlieren.“ Erwartet werden aggressive Kärntner. „Wir wollen da dagegenhalten und werden dennoch versuchen, das Spiel sehr dominant zu gestalten“, verrät Hrdlicka, der weiß: „Villach ist eine sehr starke Mannschaft, wenn es eng wird. Wir wollen also kein knappes Spiel.“

Verlieren die Mattersburger am Freitag, wird die Viertelfinal-Serie zur Nervenschlacht. Schafft Villach den Ausgleich, würde am Sonntag, um 17 Uhr der entscheidende Showdown um den Halbfinaleinzug folgen. Dann hätten allerdings die Kärntner Heimvorteil und auf eine erneute dreieinhalb Stunden Autofahrt haben die Rocks rund um Manager Hrdlicka keinen Bock: „Ich will diesen Sonntag sicher nicht noch einmal nach Villach fahren.“