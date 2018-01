Derbytime in Mattersburg – am Sonntag um 17 Uhr treffen die Rocks auf die Jennersdorf Blackbirds. Für zwei Akteure wird das Match eine Rückkehr in die alte Heimat. Stefan Ulreich und Wolfgang Träger spielten sieben Jahre bei den Rocks und sind nun erstmals als Gegner in Mattersburg zu Gast. Das Spiel an der alten Wirkungsstätte ist für Ulreich mit viel Freude und ein wenig Wehmut verbunden: „Ich hatte in Mattersburg tolle Jahre. Das Aufwärmen wird sicher komisch, aber mit dem Tip-off wird es ein Spiel, wie jedes andere.“

Am Court lehrte Ulreich seinen Ex-Kollegen schon in der ersten Begegnung das Fürchten – 16 Zähler trug er beim 64:43-Erfolg der Blackbirds Anfang Oktober bei. „Während des Spiels ist die Rivalität natürlich da, privat sind wir aber immer noch sehr eng“, verrät Ulreich und plaudert weiter: „Silvester habe ich unter anderem mit meinem Kapitänsnachfolger Michi Mach und einigen aus der Rocks-Family gefeiert.“

Im Duell der Freunde will Ulreich von einer Favoritenstellung aber nichts wissen: „Der Druck ist bei den Rocks. Sie haben jetzt einen Legionär (Anm.: Royce Woolridge) verpflichtet, dort wird über das Finale gesprochen. Wir haben eine Truppe mit lauter Burgenländern und peilen einen Top-Vier-Platz an.“ Trainer Daniel Müllner geht noch einen Schritt weiter: „Mattersburg ist der Favorit mit vier Legionären, auch wenn wir in der Tabelle vor ihnen sind, aber wir wollen das nächste Derby auch gewinnen, werden sicher alles geben.“

Dank des Siegs gegen die Basket2000 Warriors liegt der Aufsteiger Jennersdorf weiter in Schlagdistanz der Top-Vier, ist Sechster. Einen Platz dahinter rangiert Mattersburg. Gegen den überlegenen Leader Timberwolves setzte es zu Dreikönig eine zu erwartende Niederlage. „Die Partie gegen Jennersdorf ist für uns richtungsweisend“, weiß Rocks-Obmann Andreas Gschiel um die Bedeutung. Für eine kleine Überraschung bleibt aber Zeit: „Ulreich und Träger werden im Rahmen des Derbys gebührend verabschiedet.“