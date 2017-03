MATTERSBURG ROCKS - BASKET 2000 VIENNA WARRIORS, SAMSTAG, 17 UHR: Die Mattersburger empfangen am Wochenende den Aufsteiger aus Wien. Die Rocks wollen dabei an die zweite Halbzeit in Salzburg anschließen. „Das waren wieder die ‚richtigen‘ Rocks“, erklärt Obmann-Stellvertreter und Spieler Michael Mach. Die Wiener dürfen kein Stolperstein sein, sind in der Tabelle Vorletzter und auch das Hinspiel in der Bundeshauptstadt war eine klare Sache für die Burgenländer.

Der Vorsprung betrug damals zeitweilig über 30 Punkte, letztendlich konnten die Warriors dank knallharter Defensive unter 50 Punkte gehalten werden. „Hier wird natürlich der Hebel angesetzt, die Spieler sind für ihre starke Defensive bekannt“, weiß Andreas Gschiel. In der Offensive lief es in dieser Saison zwar nicht immer rund, aber für die wichtige Phase der Saison (die Play-offs starten im April) muss der vielfache Meister gerüstet sein.