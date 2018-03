Ein kleines Zitterhändchen war dabei, schlussendlich schlugen die Mattersburg Rocks Vorjahresmeister Villach aber klar. Die Vickery-Truppe entschied die Best-of-three-Viertelfinal-Serie mit 2:0 für sich und steht im Halbfinale.

Nach dem deutlichen 92:73-Sieg in Villach hatten die Rocks am Freitag aber Anlaufprobleme. Die Kärntner diktierten zunächst die Anzeigetafel und erarbeiteten sich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts zwischenzeitlich eine Zwölf-Punkte-Führung. Die Mattersburger waren in dieser Phase mehr mit dem Unparteiischen, als mit dem Gegner und dem eigenen Spiel beschäftigt. „Wir haben vor allem einfache Lay-ups und Freiwürfe nicht gemacht“, ärgert sich Rocks-Manager Lukas Hrdlicka. Erst nach rund 14 Minuten kamen die Rocks ins Spiel.

„Da ist unsere Offense kontinuierlich besser geworden. Wir haben das Kommando übernommen“, pustete Hrdlicka durch, als seine Mattersburger kurz vor der Halbzeit-Pause die Führung übernahmen – 47:46. Villach konterte aber prompt und ging nach einem Monster-Dreier von der Mittellinie doch noch mit +4 in die Halbzeit. „Im zweiten Viertel hatten sie noch eine sehr gute Dreier-Quote, sonst hätten wir da schon geführt.“

„Es ist egal, ob es der Vorjahresmeister war. Es kann gegen jeden aus sein.“ Rocks-Manager Lukas Hrdlicka über die Tatsache, dass seine Mannschaft den Vorjahres-Champ aus dem Bewerb nahm.

Mit einem Doppelschlag nach der Pause holten sich die Rocks die Führung zurück und sollten diese bis zum Spielende nicht mehr aus der Hand geben. Villach brach die Dreier-Quote nach und nach ein und Mattersburg zog Punkt um Punkt davon. Im letzten Viertel verwalteten Arnold Fripp und Co. den Vorsprung, feierten schlussendlich einen 93:82-Sieg. „Sehr, sehr souverän. Wir waren in drei Vierteln die bessere Mannschaft“, applaudiert Hrdlicka.

Wer den Vorjahresmeister schlägt, für den sollte eigentlich keine Hürde zu hoch sein, oder? „Es ist egal, ob es der Vorjahresmeister war. Es kann gegen jeden aus sein“, bremst Hrdlicka.