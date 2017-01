CUP MATTERSBURG ROCKS - FÜRSTENFELD; FREITAG, 19 UHR: Für die Rocks heißt es nach der unnötigen Auswärtsniederlage bei KOS Celovec vor zwei Wochen, sich wieder aufzuraffen, um für das Cup-Highlight gegen Fürstenfeld gerüstet zu sein. Die Mannschaft machte im Cup meist gute Figur, schon öfter konnte man ABL-Vertreter (Graz, Kapfenberg) ordentlich ärgern. Die Panthers sind klarerweise Favorit, doch die Burgenländer haben sich gut vorbereitet. Vor allem taktisch wollen die Rocks Akzente setzen, um eine Sensation zu schaffen.

David Jandl gegen den Ex-Klub aktiv

Freude macht dabei das Wiedersehen mit Ex-Spieler David Jandl. Der Oberwarter spielte die vergangenen drei Saisonen in Mattersburg, holte hier auch den Titel 2014 und feierte zuletzt in Fürstenfeld (s)ein Comeback. Er war nicht nur das Hirn der Mannschaft, sondern auch ein Publikumsliebling. Daher wird er bei diesem Spiel offiziell von den Rocks-Verantwortlichen verabschiedet. Am Feld soll es aber keine Geschenke geben. Coach James Williams: „Fürstenfeld ist der Favorit. Es gilt, in der Verteidigung wenig Fehler zu machen und körperlich dagegenzuhalten.“

BUNDESLIGA DORNBIRN LIONS MATTERSBURG ROCKS; SONNTAG, 17 UHR: Zwei Tage später geht es dann in der Meisterschaft mit dem schwierigen Auswärtsspiel im Ländle weiter. Dort machte die Truppe von Obmann Andreas Gschiel oft eine gute Figur. Allerdings zeigen sich die Gastgeber heuer verbessert. Die Mattersburger hoffen auf die Rückkehr von Kapitän Stefan Ulreich, der zuletzt in Kärnten nicht dabei war, ebenso wie auf den verlässlichen Krisztian Bakk.