Der Marzer Christian Scheiber bleibt in der Österreichischen Tischtennis-Szene weiter das Maß der Dinge. Bei den Staatsmeisterschaften in Kufstein krönte sich Scheiber zum Staatsmeister der Klasse 7 und das zum sechsten Mal en suite. Bei den Titelkämpfen in Kufstein ging der Marzer in drei Bewerben an den Start. In seiner Klasse blieb Scheiber auf dem Weg zum sechsten Triumph ohne Satzverlust.

„Das freut mich besonders“, grinst Scheiber. Im Doppel kämpfte sich Scheiber an der Seite von Noah Rainer ins Halbfinale, dort drehte das Duo einen 1:2-Satzrückstand und zog ins Finale ein. Im Endspiel waren allerdings Krisztian Gardos und Gustav Wiesenhofer ein zu harter Brocken – Silber. „Dennoch bin ich sehr zufrieden über den Ausgang der Bewerbe und möchte mich bei meinen Förderern bedanken. Ein zusätzliches Dankeschön geht an meine Eltern, meine Schwiegereltern und meine Freundin, die mich vor Ort tatkräftig unterstützt haben“, freut sich Scheiber, der als nächstes das internationale Parkett ins Visier nimmt. Im Mai stehen zwei Para-Turniere in der Slowakei (Bratislava und Lasko) an.