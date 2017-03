In Eger (Ungarn) wurden ein internationales Turnier der Para-Tischtennisspieler durchgeführt. Der Marzer Christian Scheiber trat das erste Mal an und gewann ab dem Halbfinale alle Sätze mit 3:0. Der Japaner Kosuke Hemmi hatte gegen ihn keine Chance. Zwar kam er im dritten Satz noch auf 14:12 heran, Scheiber holte trotzdem Gold.

„Es war meine erste Teilnahme bei einem internationalen Turnier. Ich bin daher ohne Erwartungen nach Ungarn gefahren. Dass es gleich Gold wird, damit hatte ich nicht gerechnet“, freute sich der Sportler. Unterstützt wird er bei seinen Turnieren und Spielen vom Österreichischen und Burgenländischen Behindertensportverband. Der 32-Jährige arbeitet in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt und wird jetzt einmal sportlich ein wenig leiser treten. Dennoch könnte er schon im September wieder bei einem internationalen Bewerb dabei sein. „Die Europameisterschaft der Parasportler findet im September in Slowenien statt. Mein Trainer hat mir bereits mitgeteilt, dass ich dort vielleicht starten darf“, so der Marzer zur BVZ.