Mittlerweile ist der ASV Draßburg seit fünf Jahren in Burgenlands höchster Spielklasse vertreten und stellt dort eine feste Größe dar. Immer wieder platzieren sich dort Elmir Hrustanbegovic und Kollegen im vorderen Drittel der Tabelle und spielten in der abgelaufenen Saison sogar lange Zeit um den Aufstieg in die Regionalliga Ost mit. In der laufenden Saison läuft es bisher nicht ganz so rund wie gewohnt: Von 30 möglichen Punkten wurden nur 15 geholt, was aktuell den neunten Tabellenplatz bedeutet. „Die Formkurve zeigt aber nach oben, das ist uns wichtig. Wir glauben an die Mannschaft und werden uns weiterentwickeln“, so Draßburg-Präsident Christian Illedits bei seiner Festansprache.

Für den Verein gab es seitens des Landes, der ASKÖ und des Verbands Unterstützung und Lob für die Arbeit. Fazit: Ein gut besuchter, gelungener Festakt.