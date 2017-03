Es war nach zirka zehn Minuten, als Mattersburgs Defensivmann Dukagjin „Duki“ Karanezi mit Pinakfelds Ex-Profi Christoph Saurer ins Kopfballduell ging. Karanezi ging zu Boden, griff sich auch gleich auf den Kopf und Schiedsrichter Claus Wisak entschied auf Foul für die Mattersburger. Zuschauer, die unmittelbar daneben die Szene beobachteten, beschwerten sich sogar, weil die Entscheidung grenzwertig war.

Auch der daneben stehende Assistent Stefan Jerson bewertete die Aktion als „eher kein Foul“. Schiedsrichter Wisak zur Aktion: „Es war meiner Meinung nach kein Ellbogen dabei, aber die Wucht, mit der Saurer in den Luftkampf ging, veranlasste mich dazu auf Foul zu entscheiden.“ Karanezi stand auch rasch auf und spielte zirka fünf Minuten scheinbar ohne Probleme weiter, ehe er um seinen Austausch bat. Was danach folgte, war an Dramaturgie nur schwer zu überbieten.

Der 23-Jährige brach in der Kabine zusammen

Amateure-Masseur Zsolt Marko brachte den 23-Jährigen, dem leicht schwindelig war, in die Kabine und wechselte die nächsten Minuten immer von der Ersatzbank zum ausgetauschten Spieler. Rund zehn Minuten nach dem Austausch verlor Duki dann das Bewusstsein. Per Platzsprecher wurde eine Person für die Erste Hilfe in die Kabine geholt. Per Notarzt ging es für den Mattersburger ins Oberwarter Spital (auf der Fahrt stellten sich Verkrampfungen ein), wo ein Schädelbruch mit Blutungen festgestellt wurde.

„Es war das Schlimmste, was ich bisher am Fußballplatz erleben musste."

Mit dem Hubschrauber wurde „Duki“ dann nach Graz gebracht, wo er sofort notoperiert wurde. Amas-Manager Raimund Bachhofer begleitete den Spieler ins Spital und wurde später von Familienangehörigen immer am Laufenden gehalten: „Es war das Schlimmste, was ich bisher am Fußballplatz erleben musste. Gott sei Dank hat Duki, vermutlich aufgrund seiner Jugend und seiner Fitness, die Operation gut überstanden und war anscheinend am nächsten Morgen schon wieder ansprechbar. Natürlich muss man noch abwarten, aber wir beten alle, dass der Bursche raschest wieder gesund auf die Beine kommt.“