Die Zusammenarbeit des neuen Trainerteams Markus Schmidt und Andreas Feurer mit den Mattersburg Amateuren ist bisher ohne Wenn und Aber eine Erfolgsgeschichte. Nachdem im Vorjahr der Wiederaufstieg in die Regionalliga Ost (knapp, aber doch) nicht geklappt hat, ist man bisher auf einem guten Weg das Versäumte nachzuholen. „Der Cheftrainerwechsel von Kurt Jusits zu Markus Schmidt war definitiv reibungslos. Natürlich hatte es den Vorteil, dass Schmidt unter Jusits schon als Co-Trainer arbeitete, doch wie er dann diese, doch verantwortungsvollere, Aufgabe lösen würde, war ein Fragezeichen“, so Amateure-Manager Raimund Bachhofer.

Fußballerisch durch und durch ein Mattersburger

Die Vergangenheit als ehemaliger SVM-Profikicker war sicher kein Nachteil für ihn, außerdem „ist er bis heute fußballerisch gesehen durch und durch ein Mattersburger, das erleichtert die Arbeit mit Sicherheit. Die Burschen wollen ja alle dorthin, wo ihr Trainer schon war“, so der Amateure-Boss. Die SVM-Fohlen, die laut Bachhofer mit dem jüngsten Kader seit Bestehen in die Saison gingen, holten mit 34 Punkten vier Punkte mehr wie im Herbst des Vorjahres und zum Unterschied zur Vorsaison auch den Herbstmeistertitel. Dabei entwickelte sich die Kadersituation zu Saisonbeginn nicht unbedingt glücklich, rein aus Sicht der Amateure. Zu den Talenten wurde von Eberau Perspektivspieler Barnabas Varga geholt, der auch wie erhofft einschlug. „Nach sieben Runden hatte er bereits sechsmal getroffen. Die guten Leistungen wurden mit dem ‚Raufholen‘ in den Bundesliga-Kader belohnt. Hervorragend für ihn und auch ureigenster Sinn des Transfers, doch die jungen Burschen in der BVZ Burgenlandliga mussten nun natürlich mit dem ‚Abgang‘ umgehen können“, so Bachhofer im Rückblick. Und die SVM-Talente gingen hervorragend mit der Situation um. Man hatte sogar den Eindruck, dass die Umverteilung der Verantwortung, die Trainer Schmidt tätigte, anderen Spielern sehr gut tat. Michael Drga, zum Beispiel, wurde von Runde zu Runde stärker. Auch Edeltechniker Christoph Halper, Marcel Szikonya, Stephan Schimandl, Nico Pichler und einige andere Jung-Akteure mehr wuchsen mit ihren Aufgaben von Runde zu Runde. Am Ende des Jahres 2016 stand dann eben der Titel „Herbstmeister“ zu Buche und nur wenige Wochen darauf holten Toni Harrer und Kollegen auch noch den ersten Hallentitel nach 2012.

Der Sieg beim Masters war das Sahnehäubchen

In der Oberwarter Sporthalle prolongierten die Schmidt-Schützlinge ihre gute Form und setzten sich im Finale fast ohne Unterstützung von Profikickern (der 19-jährige Julius Ertlthaler war die einzige Ausnahme) gegen den SC/ESV Parndorf durch.

Mittlerweile in die Wintervorbereitung gestartet, schwärmt Trainer Schmidt von der guten Stimmung bei den einzelnen Trainingseinheiten und auch beim 6:0-Testspielsieg gegen Zweitligisten SV Loipersbach sah man schon viel Positives. „Vor der Pause mussten wir uns erst an das Spiel im Freien gewöhnen, obwohl wir auch hier schon viele Chancen liegen gelassen haben. Zweite Halbzeit war sehr, sehr gut. Wir sind auf Kurs“, sieht Bachhofer zuversichtlich in die Zukunft.