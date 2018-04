Im Jahr 2010 war mit Peter Gmoser zuletzt ein Österreicher beim Weltcupfinale der Dresurreiter dabei. Seine Lebensgefährtin Belinda Weinbauer drückte damals in ‘s-Hertogenbosch die Daumen. Acht Jahre später hat das Paar Rollen getauscht. Am Freitag und Samstag wird Gmoser der Daumendrücker sein, während es Weinbauer in Paris mit den besten der Welt aufnimmt.

Zu Beginn der Qualiphase konnte die Sieggrabenerin eigentlich nur vom Finale träumen. Doch dieser Traum sollte Realität werden. Mit vier starken Ergebnissen schaffte es die Amazone auf Platz acht der Westeuropaliga, war damit unter den neun Qualifikanten dieser Qualigruppe dabei.

Vor ihrem bisher größten Karriereturnier steigt bei Weinbauer die Anspannung: „Ich hatte jetzt noch nationale Turniere, da war das Finale weit weg. Jetzt ist es so wow, diese Woche ist Paris“, lächelt Weinbauer. Dennoch sieht sich Weinbauer für die große Weltbühne gerüstet, Pferd Söhnlein Brillant sei gut in Schuss.

Wenn die Leistung stimmt, ist es ein Erfolg

Die Konkurrenz wird freilich größer, als bei den Quali-Turnieren. Neben den großen Dressurnationen wie Deutschland, Niederlande oder Großbritannien hat Weinbauer vor allem auch die Kontrahenten aus der amerikanischen Liga auf der Rechnung. Insgesamt sind 18 Starter dabei, ein Platzierungsziel will Weinbauer aber nicht ausgeben: „Wir wollen es genießen. Sich irgendetwas ausmalen, das bin ich nicht. Wir wollen eine schöne Leistung bringen, das ist mein größtes Ziel.“

Geritten wird das Grande Finale der Weltcupsaison im Stadteil Bercy, also im Osten der französischen Metropole. Wie die Gegebenheiten vor Ort sind, kann Weinbauer noch nicht sagen („ich kann sie sowieso nicht ändern“). Jedenfalls soll jede Chance genutzt werden, um Söhnlein an das Ambiente zu gewöhnen. „In Wahrheit ist es ein Turnier wie jedes andere. Es braucht eine sorgfältige Vorbereitung“, weshalb Weinbauer auch leichte Einheiten im Schritt zu Söhnleins Wohlbefinden plant. Dieses Vorgehen habe sich bei der letzten Quali-Station in Göteborg bewehrt.