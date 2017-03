Nach den zwei großen internationalen Turnieren in Kroatien und in der Slowakei stand für die Rohrbacher zuletzt der Bundescup in Bad Schallerbach (Oberösterreich) auf dem Programm. Alessandro Nukic war dabei mit seinen neun Jahren der jüngste Teilnehmer. Er kämpfte in den Gewichtsklassen U13 bis 28 und 32 Kilogramm. In der Klasse bis 28 Kilo kassierte er keinen Gegentreffer und gewann das Finale mit 11:0. Seine zweite Goldene holte er sich dann in der Klasse bis 32 Kilo.

„Jetzt sind alle noch mehr motiviert“

Felix Schmidl (12) war an diesem Tag ebenfalls nicht zu bezwingen. Er musste in seiner Gewichtsklasse wieder gegen die meisten Starter antreten. Nach sechs Kämpfen holte sich der Rohrbacher zwei Goldene bis 37 Kilo und bis 42 Kilogramm – ein guter Test für die Staatsmeisterschaften im Juni.

Emma Nukic (12) wollte den beiden jungen Herren um nichts nachstehen und trat ebenfalls in zwei Klassen (+47, U13 und +65, U16) an. Sie holte sich nicht nur in der U13 souverän Platz eins, sondern nach drei Siegen in der U16 auch hier Gold.

Michael Mihalits (12) trat in der Gewichtsklasse bis 47 Kilo an. Dieses Mal ging es sich aber nicht ganz aus, er scheiterte im Halbfinale, freute sich aber immerhin über Bronze. Yvonne Schmidl (14) kämpfte in der U16 bis 55 Kilo und räumte nach dem Sieg beim Slovak Open auch hier ab. Als nächstes trat Mario Hader auf die Matte.

„Ich freue mich über die Erfolge"Michael Gerdenitsch

Der 25-Jährige kämpfte zwei Fights und holte sich im Leichtkontakt mit TKO (15 Punkte Unterschied bei zwei Punkterichtern) im Finale Gold in der allgemeinen Klasse bis 63 Kilo. Weiters waren Viktoria Hader und Fesnik Gashi als Schiris im Einsatz. Auch hier war das Resümee erfolgreich, blieben doch Beschwerden oder Reklamationen aus.

Trainer Michael Gerdenitsch: „Ich freue mich über die Erfolge. Jetzt sind alle noch motivierter für die weiteren Turniere.“

Die Herausforderung wird für die Sportler aus Rohrbach bei den zwei Worldcups (21. bis 23. April in Innsbruck sowie 18. bis 21. Mai in Budapest) und bei der ASVÖ Junior Challenge am 27. Mai in Mattersburg entsprechend groß sein.