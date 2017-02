Als Philipp Puchegger in der Winterübertrittszeit 2016 vom SV Mattersburg zum ASV Draßburg transferiert wurde, rechnete eigentlich niemand damit, dass der 19-Jährige sich derart rasch in der BVZ Burgendliga zurechtfinden würde. Nicht zuletzt deshalb, weil das Talent bis dahin so gut wie nie Luft im Erwachsenenfußball schnuppern durfte.

Ein „Stammleiberl“ war sehr schnell erkämpft

Der Mattersburger mit Stötteraner Wurzeln wurde eigentlich relativ rasch als linker Außenverteidiger eingesetzt, weil dort Not am Mann war. Obwohl der gelernte Rechtsfuß „auf der falschen Seite“ spielte, beeindruckte er mit seinen Vorstellungen Freund und Feind in der höchsten Liga des Landes. Noch bevor die neue Saison startete war klar, dass der knapp 20-Jährige als „linker Deckel“ vermutlich einen Fixplatz im Burgenlandliga-Spitzenteam haben wird. Dann begann aber der Leidensweg des Allrounders.

Die Hinrunde war rasch gelaufen für „Puchi“

Immer wieder machte das Knie Beschwerden und für ihn, der im Herbst nie in einen Trainingsrhythmus kam, biss sich der junge Luca Pichler auf der Position links hinten fest. Die Hinrunde war für Puchegger genauso rasch gelaufen wie die Hallensaison, in der er nicht dabei war. Alle Hoffnungen ruhten für den ehrgeizigen Burschen, der noch einiges vor hat in seiner Karriere, auf der Rückrunde. Aber wieder begann die Wintervorbereitung nicht nach Wunsch, wieder machte das Knie Probleme. Nach dem Spiel gegen die Austria Amateure, das nach einem Stich im Knie vorzeitig beendet werden musste, kam die ernüchternde Diagnose nach einer MR-Untersuchung: Der äußere Meniskus im Knie ist eingerissen und ein operativer Eingriff wird empfohlen. „Ich bin natürlich deprimiert, weil ich mich doch extrem auf die Vorbereitung freute. Die Pause dauert mittlerweile einfach viel zu lange“, so der ehrgeizige Draßburg-Kicker. Am 14. April wird das Knie des von Trainer Josef Kühbauer als unglaublich universell einsetzbaren Jung-Kickers operiert und es steht eine sechswöchige Pause an. Nachdem die Vorbereitung damit versäumt wird, wird die Saison 2016/17 wohl vom Youngster als „verkorkst“ verbucht werden müssen. Dass er seine Pläne dennoch noch nicht an den Nagel hängt, davon kann man beim ehrgeizigen „Puchi“ ausgehen.