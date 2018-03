Die Mattersburger Eiskunstläufer können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Die beiden Rohrbacherinnen Lisa Kutrowatz und Ayleen Starkl schafften den Sprung in den Wettkampfkader des ESV Eisenstadt und absolvierten ihre ersten Wettkämpfe auf nationaler Ebene. Dabei landeten sie genau so wie ihre Teamkolleginnen Jana Zeljkovic aus Rohrbach und Judith Michalitsch aus Mattersburg schon am Podium ihrer Altersklasse.

Judith Michalitsch überzeugte mit stilvoller Ausführung. | BVZ

Und die Mattersburger Eiskunstlauf-Kids zeigten beim Saisonabschluss beim Grundstufen-Wettbewerb in Eisenstadt auf. In der Gruppe Eissternchen 1 siegte die Draßburgerin Julia Müllner vor Lilly Schranz und Sophie Kolp. In der Gruppe A Hobby holte Esther Eitler aus Pöttelsdorf ihre erste Goldmedaille. Die Rohrbacherin Livia Starkl wurde als jüngste Teilnehmerin Zweite.

Eine gelungene Pirouette von Jana Zeljkovic. | BVZ, privat

Dahinter platzierten sich Johanna Badinsky (Mattersburg), Alice Kurz (Pöttelsdorf) und Lisa Trimmel (Forchtenstein). In der Leistungsgruppe A stand Lina Zwierschitz als jüngste Starterin ganz oben. Marie Stratberger wurde Vierte. Bei den Buben sorgten Felix und Leo Schadelbauer für einen Doppelsieg. Eine besondere Auszeichnung erhielten Zwierschitz, Stratberger und Trimmel. Sie bekamen das Abzeichen der Grundstufe A. Ebenfalls in das Trainings-Level stieg Felix Schadelbauer auf, er erhielt das Abzeichen der Grundstufe B.