Bei der Generalversammlung in Mattersburg Ende Jänner wurde nicht nur über Zahlen, Daten und Fakten der vergangenen Vorstandsperiode gesprochen, sondern auch ein neuer Vorstand gewählt. Obmann Andreas Krammer löste dabei Michael Lagan ab.

150 Footballbegeisterte sahen die Superbowl

„Das neue Vorstandsteam hofft, die positive Entwicklung des Vereins, die sich seit Bestehen abzeichnet, weiter führen können. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals beim scheidenden Vorstandsmitglied Michael Lagan“, erklärt Neo-Obmann Andreas Krammer. Sein Vorgänger möchte sich nun mehr auf Job und Familie konzentrieren. Ein weiterer Dank gilt Lukas Hanel, der seit Beginn im Vorstand tätig war. Er verlässt die Eagles in Richtung Wien und wird sich bei den Danube Dragons etablieren.

Am Sonntag stand dann noch die erste Superbowlparty im Centertainment 21 auf dem Programm. Unter der Patronanz der Pannonia Eagles fanden 150 Footballbegeisterte den Weg nach Mattersburg. Eine der Hauptattraktionen war der erste Auftritt der Pannonia Eagles Cheerleader, die das Publikum unterhielten.

Nach einem spannenden Spiel um die Vince-Lombardy-Trophy (Pokal der Superbowl) zwischen den favorisierten New England Patriots und den Atlanta Falcons – sie spielten in dieser Saison groß auf – durften die Patriots am Ende die Trophäe in die Höhe stemmen.

Statistik Superbowl: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 (0:0, 3:21, 9:7, 19:0, 6:0).