Ab Donnerstag wird der Neudörfler beim Andalusia Costa del Sol Matchplay abschlagen. Damit ist er dann im Zirkus der zweitgrößten der drei europäischen Profitouren angekommen.

Wie es dazu kam? Habeler machte mit einer starken Debütsaison auf der Alps Tour auf sich aufmerksam, holte in Lignano einen Turniersieg. Für diese Leistungen bekam Habeler Wildcards für die Challenge Tour und die erste wird er eben in Andalusien lösen. Rund 140 Golfer werden in den ersten zwei Runden um einen der 30 Finalplätze kämpfen.

Der Sieger wird dann im Matchplay-Modus ermittelt. Also: Es kommt nicht auf die Schlagzahl an, sondern wer im direkten Duell mehr Löcher auf der Runde für sich entscheiden kann. „Ich freu mich riesig über die Chance, mich in der nächsthöheren Turnierserie messen zu können“, will Habeler die neue Aufgabe Challenge Tour aber mit der nötigen Gelassenheit angehen: „Dabei steht vor allem Erfahrung sammeln im Mittelpunkt.“

Es wartet Intensivphase auf der Alps Tour

Nachdem Habeler seinen Ausflug zu „den Großen“ absolviert hat, geht es beim täglichen Geschäft auf der Alps Tour um den Turnaround. Bei den ersten drei Turnieren der Serie verfehlte Habeler jeweils den Cut. Beim Heimturnier – den Gösser Open in der Steiermark – soll das ab 24. Mai besser gehen.