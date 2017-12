Das Jahr 2017 war das sportlich erfolgreichste des ASKÖ Kunstturnen Mattersburg. Vor allem bei den nationalen Wettkämpfen konnten die heimischen Turnerinnen überzeugen – unter anderem durch zwei Bronzemedaillen von Alissa Mörz und der Mannschaft bei der Österreichischen Jugend-Meisterschaft, sechs Medaillen bei der Heim-Staatsmeisterschaft und fünf bei der Turn10-Bundesmeisterschaft.

„Wir sind jetzt sehr weit oben, wenn wir den Standard halten könnten, wäre 2018 schon eine sehr erfolgreiche Saison“, meint Obmann Günter Dorner. Aushängeschild Alissa Mörz steigt im neuen Jahr in die Elite-Klasse auf, wird dort etwas Zeit zum Akklimatisieren brauchen. Schwester Charlize könnte bei den Juniorinnen in ihre Fußstapfen treten. „Sie ist aber noch ein sehr junges Mädel“, will Dorner keinen Druck aufbauen.

Das große Ziel für 2018 findet sich abseits der diversen Medaillenspiegel: Eine neue Halle mit fixem Boden soll her. Im Gegensatz zu Balken, Sprung und Stufenbarren hat dieses Gerät nämlich seine Tücken, wie Dorner weiß: „Der Boden ist 15x15 Meter groß und hat sehr viele Einzelteile. Bei der Staatsmeisterschaft haben wir beim Aufbau zwei Stunden gebraucht, waren aber zehn Leute.“

Dorner habe der Politik bereits ein Konzept für einen Neubau vorgelegt. Der Kostenpunkt für die Turnhalle würde zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro betragen (mögliches Einsparungspotenzial von einer Million gäbe es noch). „Das für eine Randsportart ausgeben? Da haben wir keine Illusionen, das wird es wahrscheinlich nicht spielen“, gesteht Dorner ein.

Der Verein möchte ein bereits bestehendes Gebäude, etwa eine Lagerhalle, adaptieren. Diese Halle sollte jedenfalls im Mattersburger Einzugsgebiet liegen, denn die Top-Talente, wie Alissa Mörz (15) und Charlize Mörz (12) „trainieren 15 Stunden pro Woche, und vielleicht gehen wir sogar auf 20. Wenn wir dann eine Stunde zur Halle fahren, geht das entweder auf das Schulische oder das Sportliche“, stellt Dorner klar.