Bei der Schüler-Landesmeisterschaft in der Mattersburger Sporthauptschule waren die Lokalmatadore das Maß der Dinge, sicherten sich mit zehn Goldenen den ersten Platz in der Medaillenwertung.

109 Sportler aus elf Vereinen nahmen die Titelkämpfe in den Altersklasse U10, U12, U14 und U16 in Angriff. Die Mattersburger waren vor allem in den älteren Jahrgängen erfolgreich. Fanni Bögös krönte sich in der U16-Kategorie sogar zur zweifachen Burgenländischen Meisterin – offene Gewichtsklasse und bis 66 Kilogramm. Andreas Puntigam war bei den U16-Burschen in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo top. Ebenfalls auf das oberste Treppchen durften in dieser Altersklasse die Vereinskollegen Tobias Leyrer (-66 Kilo) und Julian Rieidnger (+73 Kilo) steigen.

Bei den Jüngeren trugen fünf Mattersburger Goldkämpfer zur Erfolgsbilanz bei: Moritz Pöttschacher (bis 38 Kilo), Lukas Fröhlich (bis 42 Kilo) und Alica Kainz (bis 52 Kilo) schlugen in der U14 zu. In der U12 waren Martin Medil (U12) und Nikolai Salinacki (bis 46 Kilo) nicht zu bezwingen.