Neun Kämpfer des ASVÖ KBC Rohrbach machten sich auf den Weg nach Ungarn, um beim 20. Jenox Tököl-Cup um Medaillen zu kämpfen. Das gelang bestens, unter 36 Klubs erreichte man den dritten Platz.

KBC-Aushängeschild Viktoria Hader holte sich wie schon zuletzt in der Allgemeinen Klasse Pointfighting 65 Kilogramm und Leichtkontakt bis 65 Kilo zwei Goldmedaillen. „Alles klappte noch nicht perfekt, aber ich bin zufrieden.“

Achtjähriges Talent mit Kampfwitz und Routine

Doppelgold erkämpfte sich auch die Mesko-Trophy-Gewinnerin Emma Nukic. Sie war im U13 Pointfighting und Leichtkontakt über 47 Kilogramm erfolgreich. Nukic präsentierte sich dabei in sehr starker Form. Die Goldserie ging auch für Alessandro Nukic weiter. Er gewann im Bewerb U10 Pointfighting bis 28 Kilogramm, ohne auch nur einen Gegentreffer zu bekommen. Der erst Achtjährige zeigte trotz seines jungen Alters Kampfwitz und Routine. Michael Mihalits (U13 Pointfighting und Leichtkontakt bis 42 Kilogramm) machte es wieder einmal sehr spannend. Bei seinem Halbfinale und auch beim Finalkampf lag er jeweils in der ersten Runde zurück.

Durch viel Kämpferherz und sehr gute Boxleistung drehte er den Kampf und entschied auch das Finale mit 2:1-Richterstimmen für sich. Michael Ernst (Allgemeine Klasse Leichtkontakt bis 69 Kilogramm), Fesnik Gashi (Allgemeine Klasse Kicklight bis 79 Kilogramm, beide Silber), Felix Schmidl (U13 Pointfighting und Leichtkontakt bis 37 Kilogramm) sowie Jasmin Lang (Allgemeine Klasse Pointfighting und Leichtkontakt bis 65 Kilogramm, beide Bronze) rundeten das gute Abschneiden des Vereins ab. Letztere feierte nach langer Verletzungspause und drei Knieoperationen ihr Comeback auf internationaler Bühne – bis auf die Kondition war das Abschneiden bereits top.

Trainer Michael Gerdenitsch zur KBC Rohrbach-Bilanz: „Da wir in den letzten Jahren die Latte sehr hoch gelegt haben, freue ich mich über die Erfolge. Es gibt aber noch einige Punkte wie Kondition, Taktik oder Timing, die im Training unbedingt verbessert und trainiert werden müssen.“

„Endlich neue Talente auf dem Podest“

Und Obmann Christoph Braunrath ergänzte: „Es freut mich, dass auch endlich neue Talente als Sieger am Podest stehen wie etwa Michael Mihalits. Beeindruckend ist auch, dass Jasmin Lang wieder auf der Matte steht und Medaillen holt. An dieser Stelle kann man die Qualität unserer Arbeit erkennen – auch die behutsame Rückführung und der Aufbau von ehemals schwer verletzten Sportlern liegt uns am Herzen.“

Die Rohrbacher Kickboxer starten am kommenden Wochenende bereits beim nächsten Bewerb, den Czech Open. Eine Woche darauf kämpfen die Athleten beim steirischen Alpe Adria Cup in Leibnitz.