Am Wochenende steht in der Mattersburger Hauptschule das große Jubiläum an, zum bereits zehnten Mal veranstalten die Lokalmatadore aus Rohrbach ihre ASVÖ Junior Challenge. „Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Kämpfer“, hofft Obmann Christoph Braunrath auf einige Daumendrücker. Am Samstag (11 Uhr) gehen die Medaillenkämpfe über die Tatami.

Als letztes Vorbereitungsevent stand diese Woche das Austrian Classics in Innsbruck an. Vom ersten Weltcup-Turnier des Jahres zogen die Burgenländer allerdings etwas enttäuscht von dannen – die Punkte- und Schiedsgötter sollten es diesmal nicht wirklich gut mit den Rohrbachern meinen.

Nur zwei Kämpfer konnten dieses Mal um die Medaillen fighten. Anna Schmiedl musste sich in der Vorschlussrunde der U13-Klasse einer Belgierin denkbar knapp mit 2:3 beugen. Noch mehr Pech hatte Alessandro Nukic. Der 10-Jährige schaffte in der U13-Konkurrenz den Einzug ins Finale, dort hatte er dann gegen einen Briten erst im „Sudden Death“ das Nachsehen.

Trainer Michael Gerdenitsch lässt den Kopf aber nicht hängen: „Das Team hat sehr gut gekämpft und eine starke Leistung gezeigt, wurde aber von den Platzierungen her nicht belohnt. Dieses Wochenende war das Glück einfach nicht auf unserer Seite, aber bei der ASVÖ Junior Challenge kommendes Wochenende werden wir den Spieß umdrehen.“