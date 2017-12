„Es ist einer der größten internationalen Wettkämpfe, die es rund um Österreich gibt“, beschreibt ASKÖ Mattersburg Turn-Obmann Günter Dorner den Alpen Adria Cup. „Es sind sieben, acht Nationen dabei. Da kommen auch die angehenden europäischen Olympiasiegerinnen“, erklärt Dorner den Stellenwert.

Bei der Station in Klagenfurt turnte eine Burgenländerin auf das Podium: die 12-jährige Charlize Mörz. Von Obmann Dorner wurde sie schon oft zum größten rot-weiß-roten Talent geadelt, das stellte Mörz nun auch beim Alpen Adria Cup in Kärnten unter Beweis. Besser als sie waren in ihrer Altersklasse nämlich nur zwei Turnerinnen aus Deutschland. „Das waren die deutsche Nummer eins und zwei“, zeigt sich Dorner stolz, dass Mörz mit den Aushängeschildern des Nachbarns mithalten konnte – „und das trotz unserer Trainingsmöglichkeiten. Wir haben im Burgenland keine wettbewerbsfähige Halle, aber das machen wir mit den besten Trainern Österreichs wett“, appelliert und lobt Dorner zugleich.

Zum Saisonausklang kommt der Nikolaus

Neben dem Alpen Adria Cup stand in Klagenfurt auch der nationale Kids Cup am Programm. Dabei erreichte die Mattersburgerin Kathi Gschiel den siebenten Platz. Damit ist die Wettkampfsaison der Kunstturner vorbei, ein Jahres-Highlight ist dennoch ausständig. Am Samstag (ab 15 Uhr) findet in der Mattersburger Sporthalle das traditionelle Nikolaus-Turnen statt. „Da sind nicht nur die ‚Profi-Turnerinnen‘ dabei, sondern auch die Breitensportler. Die einzelnen Gruppen zeigen, was sie in diesem Jahr gelernt haben oder haben auch Tänze choreografiert“, gibt Dorner einen kleinen Vorgeschmack.