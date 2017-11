Erfolgreich waren die Masters-Teilnehmer. Helga Lehner schnappte sich im Einzel Gold, Lisa Dorner sicherte den Mattersburger Doppelsieg. Im Mannschaftsbewerb holten die beiden gemeinsam mit Andreas Szalay die Silbermedaille nach Mattersburg.

Knapp an Gold vorbei schrammten die Nachwuchshoffnungen. Julia Kaim, Bianca Krispl und Hanna Tschögl belegten in der Altersklasse 13 ebenso den zweiten Rang, wie Christina Meidl, Annika Jokesz, Allina Schröder und Emily Wager in der Altersklasse 14. Mit der Ausbeute von einer Goldmedaille und vier Silbernen war Turn-Obmann Günter Dorner zufrieden: „Unsere Athleten des ASKÖ Kunstturnen Mattersburg zeigten wieder einmal ein solides Ergebnis, auf das der Verein sehr stolz sein kann.“